Gaziantep'te zabıta ekiplerinin dron destekli denetimlerinde gelişigüzel ateş yakarak çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen şahıslara yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çevre ekipleri, çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik rutin saha çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında hava kirliliğine neden olan dumanın kaynağı drone desteğiyle tespit edildi. Bölgeye ulaşan zabıta ekipleri, yoğun dumana ve çevre kirliliğine neden olan ateşi söndürttü.

Ekipler, çevre kirliliğine neden olan şahıslara ise yasal işlem uyguladı.