Özgür Özel: İktidarımızda çiftçiye taban fiyat ve alım garantisi sağlayacağız (3)
Giriş: 26.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
ÖZGÜR ÖZEL ESNAFI ZİYARET ETTİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep programı kapsamında Yukarıbayır Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Özel, mahallelinin evlerine de konuk oldu. Özel, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.
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