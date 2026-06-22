Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Elmacı Pazarı esnafını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tarihi Elmacı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarşıyı ziyaret eden Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.



Pazar esnafıyla günlük işleyiş, ekonomik koşullar ve bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Tarihi Elmacı Pazarı'nın kentin kültürel ve ticari hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Yılmaz, esnafla bir araya gelmenin ve vatandaşlarla sohbet etmenin kendileri için değerli olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin en büyük güçleri olduğunu kaydetti.





Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti.

