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        Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu Cumhuriyet'in 103. yılı büyük bir gururla kutlandı

        Şehitkamil Empati İlkokulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü minik öğrencilerin sahnelediği renkli gösteriler, şiirler ve korolarla büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu Cumhuriyet'in 103. yılı büyük bir gururla kutlandı

        Şehitkamil Empati İlkokulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü minik öğrencilerin sahnelediği renkli gösteriler, şiirler ve korolarla büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Şehitkamil Empati İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Tertip komitesinde Empati İlkokulu Başöğretmeni Handan Babat, Başöğretmen Sevilay Karasu, Şevin Öztürk ve Ana Sınıfı Öğretmeni Sergül Ataş’ın yer aldığı bu anlamlı organizasyon, okulun idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

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        Atatürk’ün sözleriyle başlayan anlamlı program

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdür Yardımcısı Cebrail Yiğit yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Cumhuriyet’in milletimiz için taşıdığı hayati değere vurgu yapan Yiğit, bu büyük emanetin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı fikrinin uygulanmasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir" sözünün rehberliğinde ilerleyen programda, minik öğrencilerin performansları salonu dolduran misafirlerden büyük alkış aldı.

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        Miniklerden görsel ve işitsel şölen

        Program akışı boyunca sahne alan öğrencilerin hazırladığı gösteriler bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Bu kapsamda minik anasınıfı öğrencilerinin sergilediği renkli halk oyunları gösterisi izleyenleri büyülerken, 2/A sınıfı öğrencilerinin geleneksel kültürü yaşatan halk oyunları sunumu büyük bir beğeni topladı. Ardından 3/G sınıfı öğrencisi Eliz Kayhan’ın seslendirdiği duygu yüklü şiir dinletisi katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, dillerinden düşmeyen coşkularıyla sahne alan 3/G Sınıfı Cumhuriyet Korosu salonu neşeyle doldurdu. Ata mirası zeybeği muazzam bir duruşla sahneleyen 3/D Sınıfı öğrencileri alkış toplarken, programın finalinde ise 3/C sınıfı öğrencilerinin hazırladığı özel Cumhuriyet sunumu coşkuyu doruğa ulaştırdı.

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        "Cumhuriyet, birlik, beraberlik ve geleceğe güven demektir"

        Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Empati İlkokulu Müdürü İrfan Balbey, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimiz, her türlü imkansızlığa rağmen yazılan destansı bir kahramanlık destanının ve bağımsızlık iradesinin eseridir. Bugün burada, minik yüreklerin gözlerindeki parıltıda, coşkulu seslerinde Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha büyük bir gururla gördük. Bu anlamlı ve muazzam organizasyonun hayata geçmesinde büyük bir özveriyle çalışan tertip komitesi öğretmenlerimiz Handan Babat, Sevilay Karasu, Şevin Öztürk ve Sergül Ataş başta olmak üzere, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kıymetli velilerimize ve sahnede adeta devleşen sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor; milletimizin ve tüm öğrencilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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