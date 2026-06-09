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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu: (1)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu: (1)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu: (1)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi.

        "Anadolu Ajansı

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