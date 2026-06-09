Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu: (1)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi.
Giriş: 09.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi.
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