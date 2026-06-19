Torun sevgisi 45 yıllık sigara alışkanlığını bıraktırdı

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te oturan 71 yaşındaki Hamit Avcı, sigara kokusu nedeniyle yanına yaklaşmak istemeyen 11 yaşındaki torununun isteğini kıramayarak 45 yıllık sigara alışkanlığını bıraktı.



Emekli askeri personel Avcı, 26 yaşında başladığı sigarayı uzun yıllar bırakmayı denese de başarılı olamadı.



Ailesinin ve yakın çevresinin tavsiyelerine rağmen alışkanlığından vazgeçemeyen Avcı, torunu Asuman Tamer'in isteği üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.



Annesi ve babası ayrıldığı için bakımını üstlendiği torununun talebi üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniğine başvuran Avcı, yaklaşık bir ay süren takip ve destek programının ardından sigarayı bıraktı.



- Sigaraya verdiği parayı artık torununa harçlık olarak veriyor



Avcı, AA muhabirine, torununun isteğinin sigarayı bırakmasında büyük rol oynadığını söyledi.



Sigarayı bırakmasının çevresindeki herkesi mutlu ettiğini anlatan Avcı, "Torunum benim için çok kıymetli. Annesi ve babası ayrıldığı için ona ben bakıyorum. En çok da torunumun hatırını kırmamak için elimden geleni yaparak sigarayı bıraktım. Şimdi de günlük sigaraya verdiğim parayı ona harçlık olarak veriyorum. 45 yıldır içiyordum ama torun sevgisi sigaranın önüne geçti." diye konuştu.



Torununun, sigara kokusu nedeniyle yanına yaklaşmak istemediğini ve bunu sık sık dile getirdiğini belirten Avcı, zamanla kendisinin de bu durumdan rahatsızlık duymaya başladığını ifade etti.



İlk günlerde zaman zaman zorlandığını ancak sağlık çalışanlarının desteğiyle süreci başarılı şekilde yönettiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:



"Doktorların sayesinde bırakmak zor olmadı, onun tavsiyelerine uydum. Sigarayı bıraktığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Sanki sırtımdan bir yük kalktı ve hafifledim. Sigara içtiğim zamanlarda devamlı öksürüyordum, şimdi öksürük kalmadı. Aynı zamanda devamlı baş ağrısı oluyordu, çok şükür o da kalmadı."



- Torun sevgisi tedavi sürecine olumlu yansıdı



Uzm. Dr. Mustafa Soylu da sigara bırakma sürecinde kişiye özel planlama yaptıklarını belirtti.



Hamit Avcı'nın torununa verdiği değerin tedavi sürecine olumlu yansıdığını ifade eden Soylu, sürece ilişkin şunları söyledi:



"Hamit Bey bize sigarayı bırakma isteğiyle geldi. Kendisine sigaranın hayatına kattığı olumsuzlukları ve bırakma sürecinde karşılaşabileceği güçlükleri anlattık. İstekli ve gayretliydi. Önerilerimiz doğrultusunda medikal tedavisine başladık. Tedavisini başarıyla tamamladı ve kontrollerine düzenli olarak geldi. Şu anda sigara kullanmıyor."



Soylu, sigara bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen vatandaşların profesyonel destek almalarının başarı şansını artırdığını, sigara bırakma polikliniklerinde bireye özel tedavi ve takip hizmeti sunulduğunu sözlerine ekledi.

