Gaziantepli edebiyat tutkunları, usta yazar Ahmet Ümit ile tanışma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

Türk polisiye edebiyatının usta isimlerinden Gaziantepli yazar Ahmet Ümit, 19 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da SANKO Park AVM’de düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Gaziantep’in alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi SANKO Park AVM, bu özel etkinlikte ünlü yazar Ahmet Ümit’i Gaziantepli edebiyatseverlerle buluşturacak.

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