Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hayri T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde Hayri T. ve Faruk Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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