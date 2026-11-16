Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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