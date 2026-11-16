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        Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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