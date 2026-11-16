Gaziantep FK, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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