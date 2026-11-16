Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği yeni ulaşım hatlarıyla kent genelinde toplu ulaşım imkanlarını geliştirmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Güneyşehir ile Çarşı arasında ulaşım sağlayacak M12 hattı, 30 kilometrelik güzergahta hizmet verecek. Hat kapsamında 13 dakikada bir düzenlenecek seferlerle vatandaşların şehir merkezine ulaşımı daha hızlı, kolay ve konforlu hale getirilecek.

Günlük yaklaşık 8 bin yolculuğun gerçekleştiği Güneyşehir'de ulaşımı kolaylaştıracak hat ile 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Güneyşehir'de M12 hattını şehir merkezine bağladı.

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