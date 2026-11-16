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        Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Güneyşehir'de M12 hattını şehir merkezine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Güneyşehir'de M12 hattını şehir merkezine bağladı.

        Günlük yaklaşık 8 bin yolculuğun gerçekleştiği Güneyşehir'de ulaşımı kolaylaştıracak hat ile 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

        30 kilometrelik güzergahta 13 dakikada bir sefer

        Güneyşehir ile Çarşı arasında ulaşım sağlayacak M12 hattı, 30 kilometrelik güzergahta hizmet verecek. Hat kapsamında 13 dakikada bir düzenlenecek seferlerle vatandaşların şehir merkezine ulaşımı daha hızlı, kolay ve konforlu hale getirilecek.

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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği yeni ulaşım hatlarıyla kent genelinde toplu ulaşım imkanlarını geliştirmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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