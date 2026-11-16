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        Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Usluol (76), askeri törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Usluol (76), askeri törenle toprağa verildi.

        İslahiye'de Beyler Mahallesi’nde oturan, 5 çocuk sahibi Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 15 Kasım’da KKTC’nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünde, akşam saatlerinde, yaşamını yitirdi. Usluol, için bugün öğle vakti, Dervişpaşa Mahallesi’nde Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Derviş Usluol’un ailesi, yakınları ile İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Usluol, cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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