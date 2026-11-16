FASHIONTEKS Gaziantep moda ve tekstil fuarı yarın kapılarını açıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık A.Ş. iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve PENKON Derneği destekleriyle düzenlenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini Gaziantep'te buluşturacak.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli üretim merkezlerinden Gaziantep, uluslararası sektörel iş birliklerine katkı sağlayacak önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çocuk giyim başta olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı'nın açılış töreni, 17 Kasım Salı günü saat 13.00'te Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

REKLAM

8 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda 61 katılımcı firma yer alacak. 20 ülkeden yüzlerce nitelikli alıcının ziyaret etmesi beklenen organizasyon, üreticiler ile uluslararası satın almacıları aynı platformda buluşturarak yeni ticari bağlantıların kurulmasına ve sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine imkân sağlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden sektör temsilcileri ve alım heyetleri fuarda yer alacak.

Dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak organizasyonda çocuk giyim, kadın giyim, erkek giyim, kumaş ve tekstil aksesuarları başta olmak üzere sektörün farklı ürün grupları sergilenecek. Katılımcı firmalar, koleksiyonlarını ve üretim kapasitelerini ulusal ve uluslararası alıcılara tanıtma, yeni pazarlara ulaşma ve mevcut ticari ilişkilerini geliştirme fırsatı bulacak.

REKLAM

Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat tecrübesinin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlaması hedeflenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı'nın, tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Gaziantep Sanayi Odası ve İFAS İstanbul Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda gerçekleştirilecek fuar, Gaziantep'in uluslararası fuarcılık alanındaki konumunun güçlendirilmesine, firmaların ihracat bağlantılarını geliştirmesine ve bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Fuar, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.