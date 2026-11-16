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        GAÜN Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

        GAÜN Çocuk Hastanesi'nde, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve ailelere destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        GAÜN Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

        GAÜN Çocuk Hastanesi’nde, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve ailelere destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireleri, sağlık personeli ve prematüre bebeklerin aileleri katılım sağladı.

        Programda Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli ve Başhemşire Yardımcısı Aysel Dönmez tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmalarda, prematüre bebeklerin bakım sürecinin hassasiyeti, yenidoğan yoğun bakım ekibinin özverili çalışmaları ve ailelerin bu süreçteki önemli rolü vurgulandı.

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        Program kapsamında prematüre bebeklerin ailelerine günün anısına hediyeler takdim edildi. Program, pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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