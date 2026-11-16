GAÜN Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

Programda Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli ve Başhemşire Yardımcısı Aysel Dönmez tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmalarda, prematüre bebeklerin bakım sürecinin hassasiyeti, yenidoğan yoğun bakım ekibinin özverili çalışmaları ve ailelerin bu süreçteki önemli rolü vurgulandı.

GAÜN Çocuk Hastanesi’nde, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve ailelere destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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