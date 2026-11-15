Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

        Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla takımın yeni teknik direktörünün Volkan Demirel olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla takımın yeni teknik direktörünün Volkan Demirel olduğunu açıkladı.

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla Orhan Ak'tan boşalan yeni teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı. Memik Yılmaz, "Camiamızda yaşanan belirsizlik takımımıza zarar verdi. Burada yaşanan algıyı yıkacağız. Tek yürek olup önümüze bakacağız. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'dir. Yarın ilk antrenmanına çıkacak" dedi.

        Yönetim olarak görevlerine devam edeceklerini açıklayan Başkan Memik Yılmaz, takımın mali durumu ile ilgili de bilgi vererek borçları sıfırlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştı
        Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştı
        Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği başladı
        Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği başladı
        Şahinbey Belediyesi çocuk şenliği kapılarını açtı
        Şahinbey Belediyesi çocuk şenliği kapılarını açtı
        Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı; 3 yaralı
        Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı; 3 yaralı
        HKÜ, Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı'na katıldı
        HKÜ, Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı'na katıldı
        Tarihe tanıklık eden sancaklar Gaziantep'te sergileniyor
        Tarihe tanıklık eden sancaklar Gaziantep'te sergileniyor