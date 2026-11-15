Şahinbey Belediyesi çocuk şenliği kapılarını açtı

Şahinbey Belediyesi 1422 Kasım tarihleri arasında ara tatilde çocuklar ve aileleri için çocuk tiyatrosu, çizgi sinemave müzikli danslı tiyatro gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinlikleri içeren çocuk şenliği kapılarını açtı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği 14 Kasım günü saat 09.00’da kapılarını açtı. 1422 Kasım tarihleri arasında 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde ilk günün gösterisi 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) sinema gösterimiolurken 15 Kasım’da ise Şahinbey Saatin Sırrı çizgi sinemasıyayınlandı. 16 Kasım Pazartesigünü ise 13:00 ve 17:00’da Kahraman 3 Zekomat 217 çocuk tiyatrosu sergilenecek.

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Çocuklara eğlence ve eğitim bir arada

Şenlik kapsamında yalnızca sahne gösterileri değil, çocukların aktif olarak katılabileceği etkinlikler de düzenleniyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin fuaye alanında kurulan şişme oyun grupları ve farklı oyun alanları çocuklara eğlenceli vakit geçirme imkanı sunarken, hazırlanan atölyelerle de çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların ara tatilini en güzel şekilde değerlendirmeleri için kapsamlı bir program hazırladıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın tatilini güzel geçirmeleri için dokuz gün boyunca etkinlikler hazırladık. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız dokuz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Fuaye alanımızda bulunan şişme oyun grupları ve diğer oyun alanlarında keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca eğlenerek öğrenmeleri için hazırladığımız atölyelerimizde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" dedi.

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Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği, 22 Kasım'a kadar tiyatro gösterileri, sinema etkinlikleri, oyun alanları ve atölye çalışmalarıyla çocukları ağırlamaya devam edecek.