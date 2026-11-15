Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde zeytin hasadı başladı. Ağaçlardan özenle toplanan ürünler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde zeytin hasadı başladı. Ağaçlardan özenle toplanan ürünler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

        Gaziantep'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden Oğuzeli'nde zeytin üreticileri, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bahçelerde yoğun mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, ağaçlardaki zeytinleri tek tek toplayarak, önce ayrıştırıyor ardından kasalara dolduruyor. Hasadın ardından çuvallara ve kasalara alınan zeytinler, zeytinyağı elde edilmek üzere sıkım tesislerine götürülüyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilen zeytinlerden elde edilen yağ, sofralara ulaşmak üzere hazırlanıyor. Zeytin hasadının verimli geçtiğini ifade eden çiftçi Tamer Karacan, "Zeytin hasadı, geçen yıllara göre çok iyi. Ancak yağ oranında düşüklük var" dedi.

        REKLAM

        "Zeytinyağının fiyatı geçen yıla göre çok düşük"

        Zeytin hasadından ve yağ aşamasından bahseden çiftçi Tamer Karacan, "Zeytin, kasım ayında toplanmaya başlar. Bekletilmeden zeytinyağı üretim tesislerinde çektirilerek yağ haline getirilir. Aksi takdirde yağdaki asit oranı yükselir. Dolayısıyla toplanan zeytinleri günlük çekim yapmak zorundayız. Zeytindeki kilogram başına yağ oranı bölgeye göre değişir. Fakat 6 kilogramda 1 litreye tekabül ediyor. Zeytinyağının fiyatı geçen yıla göre çok düşük. Daha şuanda piyasa tam oturmamasına rağmen tenekesi 4 ila 5 bin TL'den bahsediyorlar ama geçen yıl 7 bin TL'lere kadar çıkmıştı" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        SANKO Sanat Galerisinde Utku Öksüz'ün resim sergisi açıldı Ressam Utku Öksü...
        SANKO Sanat Galerisinde Utku Öksüz'ün resim sergisi açıldı Ressam Utku Öksü...
        Gaziantep'in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu
        Gaziantep'in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi...
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi...
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Dülük-OSB Tün...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Dülük-OSB Tün...