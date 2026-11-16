Gaziantep'te kışın vazgeçilmezi paça ve beyran

Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte kentin önemli lezzetleri arasında yer alan paça ve beyrana ilgi arttı. Soğuk havalarda şifa niyetine tüketilen paça, anne ve kızının da vazgeçilmezi oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden olan paça ve beyran, soğuk kış günlerinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ortalama 12 ila 16 saat boyunca kazanda pişirilen kemik suyu, ayak, dil, beyin, yanak ile meşakkatli bir şekilde hazırlanıyor. Sarımsakla, acı pul biberle servis edilen ve kendine has lezzetiyle damakları tatlandıran paça, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren paçacıların yolunu tutan vatandaşlar, hem yöresel lezzetin tadına varıyor hem de soğuk havalarda içlerini ısıtıyor. Gaziantep'te kış aylarında paça içmeyi alışkanlık haline getiren anne ve kızı da bu lezzeti birlikte tüketmenin keyfini yaşıyor. Anne ve kızının aynı masada paça içtiği renkli anlar ise görenlerin ilgisini çekti.

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"Vatandaşlar tarafından doğal antibiyotik olarak görülüyor"

Doğal antibiyotik olduğu için kış aylarında kelle paça ve beyrana ilginin arttığını belirten işletme sahibi Uğur Dertli, "Kelle paça ve beyran, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İçerisinde bulunan kemik suyu, ayak, dil, beyin, yanak, sarımsak ve kırmızı biberle hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından doğal antibiyotik olarak görülüyor. Bu lezzetlerin hazırlanması oldukça meşakkatli. Kellemiz ortalama 14 saat pişiyor. Beyranın eti yaklaşık 11 saat, suyu ise kemikle birlikte 9 saat kaynatılıyor. Böylece suyu özleşiyor" dedi.

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"Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmek kesinlikle bir kültürdür"

Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmenin bir kültür olduğunu ifade eden Dertli, "Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmek kesinlikle bir kültürdür. Güne ciğer, beyran ve paçayla başlarız. Özellikle kış aylarında beyran ve paça satışımız biraz daha artar. Biz çocukluğumuzdan beri paça tüketiriz. Mesela soğuk aldığımız zaman babam, ‘Paça yapayım da ye' derdi. Yani bizde doktora gidelim, iğne yaptıralım gibi bir durum yok. Paça yapılır. İçerisinde sarımsak, kırmızı biber ve kemik suyu olduğu için doğal antibiyotik olarak bilinir. O yüzden çok tercih ediliyor. Paçanın içinde kesinlikle ayak olmalı. Çünkü kolajen dediğimiz şey ayakta bulunuyor. Dil, yanak ve beyinden oluşan bir karışımımız var. Ona Antep paça diyoruz. Hepsinden birer parça koyuyoruz. Bu da güzel bir lezzet oluşturuyor. Denemeyen vatandaşlarımıza mutlaka denemelerini tavsiye ederim. İnsanlar buradan kesinlikle gülerek ayrılıyor. Bu da bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

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"Asıl Gaziantepliler bilir ki ilaç paça ve beyrandır"

Kübra Türkoğlu ise kızıyla birlikte paça ve beyranı sürekli tükettiklerini aktararak, "Biz az önce paça yemek için geldik. Ne zaman hasta olsak buradayız. Etin ve et suyunun bağışıklığı güçlendirdiğini düşünüyoruz. Genel olarak da burayı seviyoruz. Hem temiz hem güvenilir hem de yılların tecrübesi diyebiliriz. Benimle birlikte kızım da alıştı. Mesela o da ‘Anne, burnum akıyor. Beyran içmeye, paça içmeye gidelim' diyor. Buradan memnunuz. Bununla iyileşiyoruz. Asıl Gaziantepliler bilir ki ilaç paça ve beyrandır" diye konuştu.