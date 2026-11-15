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        Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği başladı

        Şahinbey Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği, tiyatro, sinema, oyun ve atölye etkinlikleriyle kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği başladı

        Şahinbey Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği, tiyatro, sinema, oyun ve atölye etkinlikleriyle kapılarını açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 14-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar için tiyatro gösterileri, çizgi sinema, müzikli ve danslı etkinlikler düzenleniyor.

        Her gün 09.00-19.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayan şenlikte, fuaye alanına kurulan şişme oyun grupları ve çeşitli atölyelerle çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların ara tatillerini verimli geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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        "Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın tatilini güzel geçirmeleri için dokuz gün boyunca etkinlikler hazırladık. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız dokuz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Fuaye alanımızda bulunan şişme oyun grupları ve diğer oyun alanlarında keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca eğlenerek öğrenmeleri için hazırladığımız atölyelerimizde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar."

        Şenlik, 22 Kasım'a kadar çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam edecek.

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