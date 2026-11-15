HKÜ, Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı'na katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep’teki dört üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen "Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı"na katıldı. Çalıştayda, yükseköğretimde kalite kültürünün geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Çalıştaya; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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"Kalite ve kapsayıcılık yükseköğretimin temel unsurlarıdır"

Çalıştayın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversiteler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekerek, "Bu buluşmada, bölgeye katkıda bulunan ve ulusal, uluslararası düzeyde etki sağlayacak iyi örnekleri paylaşacağız. Bu iyi uygulama örnekleri, ayrıca, şehrimizin yükseköğretimdeki iş birliğini ve kalite kültürünü güçlendiren stratejik bir adımdır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kalite odaklı eğitim anlayışımız doğrultusunda 18 bölümümüz akredite olmuştur. Kapsayıcı eğitim yaklaşımımızla YÖK tarafından üniversitemize 5 Engelsiz Program Nişanı verilmiştir. Bu nişanlar üniversitenin ‘kapsayıcı ve erişilebilir’ olduğunun göstergesidir ve yükseköğretimde öğrencilerimize verdiğimiz önemin somut bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

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HKÜ’nün iyi uygulama örnekleri paylaşıldı

Çalıştay kapsamında HKÜ Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Erden, "Yükseköğretimde Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilirliğin Desteklenmesi: Bireysel Uyarlama Mektupları" başlıklı çalışmasını sundu. Programda ayrıca HKÜ akademisyenlerinin eğitimde yenilikçi uygulamalarına ilişkin çalışmaları da başarı belgesi ve sertifikalarla değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında dört üniversite arasında üniversiteler arası iş birliği protokolü imzalanırken, program iyi uygulama örneklerinin sunumları ile devam etti ve plaket, başarı belgelerinin takdimiyle sona erdi.