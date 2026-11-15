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        Gaziantep'in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu

        Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden menengiç kahvesine ilgi arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç kahvesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan geleneksel lezzetler arasında yerini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Gaziantep'in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu

        Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden menengiç kahvesine ilgi arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç kahvesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan geleneksel lezzetler arasında yerini aldı.

        Gastronomi alanında UNESCO'nun fark oluşturan şehirler ağında bulunan Gaziantep'te yemekler ve kebaplar kadar menengiç kahvesi de büyük ilgi görüyor. Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak bilinen menengiç meyvesinden hazırlanan kahve, kafein içermemesi ve aromatik lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sıcak içecek olarak tercih edilen menengiç kahvesi, yöresel ve doğal özellikleriyle de yerli ve yabancı turistler tarafından beğeni topluyor. Antep fıstığını andıran tadıyla dikkat çeken kahve, toz veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi hazırlanabiliyor. Geleneksel lezzetini yıllardır koruyan menengiç kahvesi, kış mevsiminde artan tüketimiyle Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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        "Menengiç kahvesi kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir"

        Menengiç kahvesinden ve yararlarından bahseden işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, "Kış aylarının vazgeçilmezi menengiç kahvesi. Özellikle soğuk kış günlerinde boğaz ağrılarına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Menengiç, fıstığın yabani hali, yani aşılanmamış Gaziantep fıstığıdır. Biz de Tahmis Kahvesi'nde sobanın başında misafirlerimizi menengiç kahvesi içmeye bekliyoruz. Menengiç kahvesi tamamen doğal. Uykusuzluk gibi bir probleme neden olmaz. Günde birkaç fincan içilmesinde de bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Eskiden annelerimizin sobanın başında kaynatarak çocuklarına içirdiği bir kahveydi. Çocuklar soğuk almasın, gribal enfeksiyonlara yakalanmasın diye tüketilirdi. Bu nedenle menengiç kahvesi kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir" dedi.

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        "Doğal bir ortamda, insanlara doğal tatlar sunuyoruz"

        Vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyleyen Bağcı, "Kasım ayının etkisiyle Gaziantep'te havalar soğudu ve soğuk kış günlerine girdik. Vatandaşlar sıcak ortamımızda menengiç kahvesi içmenin ve dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Biz de onlara hizmet ediyoruz. Yoğun taleple karşılaşıyoruz, misafirlerimiz bizden memnun. Çünkü menengiç doğal bir malzeme ve kafein içermiyor. Çocuklar da tüketebiliyor. Hamile kadınlarımız da içebiliyor. Yan etkisi olmayan bir kahve diyebiliriz. Menengiç kahvesini sütle hazırlıyoruz. Sütü kaynatıp içerisine menengiç ekliyoruz. Doğal bir malzeme ve doğal bir ortamda, insanlara doğal tatlar sunuyoruz" dedi.

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        "Kahve seven herkese tavsiye ederim"

        Menengiç kahvesini çok beğendiğini aktaran Remziye Eran, "İstanbul'dan geldim. Burası benim üçüncü gelişim ancak her gelişimde ayrı bir tat ve ayrı bir lezzet alıyorum. Şu anda menengiç kahvesini denedim. Gayet lezzetli geldi, damak tadıma da uygun. Büyük bir keyifle içiyorum. Bana anlatılanlara ve yaptığım araştırmalara göre menengiç kahvesinin şifa deposu olduğu söyleniyor. Gerçekten de keyifle içiliyor. Eminim buradaki insanlar da bunu daha iyi biliyor, deneyimlemişlerdir. Kahve seven herkese tavsiye ederim. Ben de kahveciyim ve kahveyi çok severim. Çok lezzetli ve hafif bir içecek. Şifalı olduğu söylendiği için de içmek daha keyifli geliyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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