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        GAÜN Rektörü Doğan, T3 Vakfı heyetiyle bir araya geldi

        Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Doç. Dr. Osman Hansu ve beraberindeki heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        GAÜN Rektörü Doğan, T3 Vakfı heyetiyle bir araya geldi

        Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Doç. Dr. Osman Hansu ve beraberindeki heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı ziyaret etti.

        Rektörlük Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen görüşmede, GAÜN ile T3 Vakfı arasında bilim ve teknoloji alanında yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi.

        Üniversite, sanayi ve toplum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de gündeme geldiği görüşmede, bilim ve teknoloji çalışmalarının desteklenmesi ile gençlerin teknoloji projelerine katılımının artırılması ele alındı.

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