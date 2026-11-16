Gaziantep'te cinayet davasında 2 sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verildi

Heyet, 18 yaşından küçük D.S'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar Doğan B, Rıfat Y, Uğurcan S. ve Ömür S'nin beraatine karar verdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Ömür S, kardeşlerini korumak için suçu üstlendiğini öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömür S. katıldı, diğer 5 sanık ise katılmadı. Duruşmada sanık avukatları ve öldürülen Mehmet Bulut'un yakınları hazır bulundu.

Gaziantep'te yaklaşık 4 yıl önce bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanık 13 yıl 4 ay ve 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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