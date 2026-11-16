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        Yılmaz'dan iki kardeşe unutulmaz sürpriz

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunan ve daha önce evlerinde ziyaret ettiği iki kardeşe bu kez yeni evlerinde sürpriz yaptı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle yeni bir yuvaya kavuşan kardeşler, evlerini ilk kez gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Kardeşlerin mutluluğuna ortak olan Yılmaz da duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Yılmaz'dan iki kardeşe unutulmaz sürpriz

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunan ve daha önce evlerinde ziyaret ettiği iki kardeşe bu kez yeni evlerinde sürpriz yaptı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle yeni bir yuvaya kavuşan kardeşler, evlerini ilk kez gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Kardeşlerin mutluluğuna ortak olan Yılmaz da duygusal anlar yaşadı.

        Sosyal medya üzerinden kendisinden destek isteyen iki kardeşin çağrısına kayıtsız kalmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, daha önce gerçekleştirdiği ev ziyaretinin ardından kardeşlere hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. İlk ziyaretinde kardeşlerin yaşam şartlarını ve karşılaştıkları zorlukları yakından gören Yılmaz, onların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için harekete geçti. Gerçekleştirilen görüşmeler ve yapılan çağrıların ardından kısa sürede büyüyen dayanışma, iki kardeşin hayatında yepyeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu.

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        Hayırsever vatandaşlar seferber oldu

        Başkan Yılmaz'ın ilk ziyaretinin ardından kardeşlerin yaşadığı zorluklardan haberdar olan çok sayıda vatandaş, onların hayatına dokunabilmek için harekete geçti. Bir hayırsever vatandaş kardeşlere evini verirken, yeni yuvanın tadilat ve düzenleme çalışmaları da yine hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Böylece el birliğiyle iki kardeş için sıcak, güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı hazırlandı. Dayanışmanın her geçen gün büyüdüğü süreçte kardeşlere farklı alanlarda da destekler ulaştırıldı. Gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için çok sayıda vatandaş imkânları ölçüsünde katkı sundu.

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        Yeni evlerini görünce gözyaşlarını tutamadılar

        Yılmaz, kısa sürede hazırlıkların tamamlanmasının ardından, iki kardeşe yeni evlerini göstermek üzere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşılarında Yılmaz'ı gören ve kendileri için hazırlanan yeni yuvayı ilk kez gören kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. Kardeşlerin heyecanına ve sevincine ortak olan Yılmaz da o anlarda duygusal anlar yaşadı. Kardeşlerle yakından ilgilenen, mutluluklarını paylaşan Yılmaz, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. İlk ziyaretin ardından ortaya çıkan dayanışma tablosunun kendilerini de çok mutlu ettiğini belirten Yılmaz, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Yılmaz, bir kişinin attığı iyilik adımının nasıl büyüyerek kocaman bir dayanışmaya dönüşebildiğini bu süreçte bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

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        Yılmaz, yeni işinde ziyaret etti

        Kardeşlerden birinin işe yerleşmesinin ardından Yılmaz, kendisini iş yerinde de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kardeşlerin yaşadığı değişimin ve vatandaşların ortaya koyduğu dayanışmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Yılmaz, Şehitkamil'de hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını kaydetti. Yılmaz, "Biz ilk ziyaretimizde iki kardeşimizin yaşadığı zorluklara yakından şahit olduk. Onların daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Ancak sonrasında öyle güzel bir dayanışma ortaya çıktı ki anlatmakla bitmez. Bir hayırseverimiz evini verdi, başka hayırseverlerimiz evin tadilatını üstlendi. Çok sayıda hemşehrimiz kardeşlerimizin hayatına dokunmak, onlara destek olmak istedi. Bir kardeşimizin işe yerleşmesi de bizleri ayrıca mutlu etti. Bugün onların yüzündeki tebessümü görmek, bütün yorgunluğumuza değdi. Bu vesileyle destek olan, elini taşın altına koyan, bir kardeşimizin hayatına dokunmak için imkânlarını seferber eden bütün hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyilik paylaştıkça çoğalıyor. Bizim en büyük mutluluğumuz da Şehitkamil'de insanların birbirine sahip çıktığını görmek. Kardeşlerimizin bundan sonraki hayatlarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değil, hiçbir hemşehrimiz kendisini sahipsiz hissetmeyecek" dedi.

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