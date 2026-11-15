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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, gazetecilerle buluştu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, gazetecilerle buluştu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Yılmaz, kulüp yöneticilerinin de katılımıyla bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, kırmızı-siyahlı camianın yaklaşık 45 gündür zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

        Kulüpte yaşanan belirsizliklerin takımı olumsuz etkilediğini aktaran Yılmaz, "Camiamızda yaşanan belirsizlik ortamı ne yazık ki takımımıza da çok ciddi zarar verdi ve sahaya da yansımış oldu. Elbette bu sürecin artık sona ermesi, bizler ve takımımız için beyaz bir sayfa açmamız demek oluyor." dedi.

        Ligde geride kalan haftalar sonunda hedefledikleri noktada bulunmadıklarının farkında olduklarını dile getiren Yılmaz, kulübü üst sıralara taşımak için mücadele ettiklerini kaydetti.

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        Teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kimsenin bir endişesi olmasın. Çünkü zafer inananların. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle ve çok kıymetli taraftarımızla, şehrimizle bunu başarabilecek güçte olduğumuza da inanıyorum. Yeter ki artık Gaziantep Futbol Kulübüne canıgönülden sahip çıkalım ve tek yürek olup önümüze bakalım. Bu takım tüm Gazianteplilerindir ve böyle olmaya kesinlikle devam edecektir."

        Yılmaz, kulübün 1 Kasım itibariyle borcunun 480 milyon 152 bin 920 bin lira olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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