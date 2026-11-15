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        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) idaresindeki 42 RT 008 plakalı traktörün seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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