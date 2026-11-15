Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) idaresindeki 42 RT 008 plakalı traktörün seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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