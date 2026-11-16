Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Usluol ailesi, yakınları, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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