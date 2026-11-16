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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Usluol ailesi, yakınları, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

        Usluol'un cenazesi, törenin ardından İslahiye Mezarlığı’nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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