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        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gitmek üzere seyir halinde olan 06 MD 9050 plakalı gelin arabası ile 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Gelin ile damat ise kazada herhangi bir yara almadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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