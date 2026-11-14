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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli'ni inceledi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Dülük-OSB Tüneli'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli'ni inceledi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Dülük-OSB Tüneli'nde incelemede bulundu.

        Bakan Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yetkililerle Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tünelin açılan alanında incelemede bulundu.

        İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uraloğlu, inşaatı devam eden tünelin kent için önemli olduğunu belirterek, projenin Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

        Tünelin görünür hale gelmeye başladığını ifade eden Uraloğlu, "Bağlantı yollarıyla beraber 3 bin 500 metre çift tüplü tünel yapıyoruz. Günde yaklaşık 50-60 bin aracın geçeceği ve 300 bine yakın vatandaşımız güvenli standart bir güzergahtan geçmiş olacak. Yaklaşık 1400 fabrikanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gaziantep sadece kendi iline değil, sadece bölgesine değil, ülkemize hizmet üreten her türlü katkıyı veren illerimizden bir tanesidir. Biz de Büyükşehir Belediyemiz ile beraber el birliğiyle bu senin sorumluluğun, bu benim sorumluluğum demeksizin, kimin neye gözü yetiyorsa o şekilde gayret ediyoruz." diye konuştu.

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        Bakan Uraloğlu, tünele ilişkin şunları söyledi:

        "Bir taraftan da nihayet beton çalışmalarına başladılar. İkinci kalıp da geldi. Hemen tünelin girişinde gözüküyor. Onu da inşallah devreye alacaklar. Çok sıkıntılı bir zemin değil. Dolayısıyla arkadaşlarımızla, müteahhit firmamızın teknik elemanıyla konuştuk. İnşallah kesin bir söz olmamakla beraber çünkü tünelde bazen karşımıza farklı problemler çıkabilir, önümüzdeki senenin sonuna biz burayı Gaziantepli kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunacağız. Yani olacak gibi gözüküyor. Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir ulaştırma projesini de inşallah el birliğiyle Gaziantep modeli olarak hayata getiriyoruz."

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        Bakan Uraloğlu ile beraberindekiler daha sonra Gaziantep-Nurdağı kara yolundaki duble yol çalışmalarının sürdüğü şantiyede incelemede bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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