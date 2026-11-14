Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te köprülü kavşak açılışına katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdulhamit Han Köprülü Kavşağı açılışında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir dizi açılış için Gaziantep'e geldiklerini aktaran Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmıştır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır." diye konuştu.

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Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 177 milyar liranın üzerinde yatırımı hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, tüm demiryolu altyapısının modernize edildiğini ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor. Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı da bu gayretin en önemli eserlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

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İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.