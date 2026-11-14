Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te köprülü kavşak açılışına katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te köprülü kavşak açılışına katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te köprülü kavşak açılışına katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdulhamit Han Köprülü Kavşağı açılışında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bir dizi açılış için Gaziantep'e geldiklerini aktaran Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmıştır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır." diye konuştu.

        REKLAM

        Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 177 milyar liranın üzerinde yatırımı hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, tüm demiryolu altyapısının modernize edildiğini ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın yapımına devam ettiklerini kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor. Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı da bu gayretin en önemli eserlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        İslahiye'de genç futbolculara 50 takım forma desteği
        İslahiye'de genç futbolculara 50 takım forma desteği
        Bakan Uraloğlu: Sınır bölgesindeki ulaşım ve altyapının güçlendirmesi ile s...
        Bakan Uraloğlu: Sınır bölgesindeki ulaşım ve altyapının güçlendirmesi ile s...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirci...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirci...
        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını ya...
        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını ya...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:
        Şehitkamil'de fidanlar Türkiye yüzyılı için toprakla buluşturuldu Demir'den...
        Şehitkamil'de fidanlar Türkiye yüzyılı için toprakla buluşturuldu Demir'den...