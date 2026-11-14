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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yollarımızı, köprülerimizi, tünellerimizi ve tüm altyapımızı daha da güçlendirerek, Gaziantep'i Türkiye'nin ve bölgenin en modern şehirlerinden biri haline getirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yollarımızı, köprülerimizi, tünellerimizi ve tüm altyapımızı daha da güçlendirerek, Gaziantep'i Türkiye'nin ve bölgenin en modern şehirlerinden biri haline getirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip-Karkamış Yolu ve Adliye Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte 116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 476 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

        Gaziantep'i çevre illere bölünmüş yollarla bağladıklarını, açılışını yapacakları iki önemli eserin kentin ve Nizip'in ulaşım ağına güç katacağını dile getiren Uraloğlu, "İlk eserimiz Nizip Adliye Kavşağı'dır. Bağlantı yolları ile birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğundaki bu köprülü kavşağı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Nizip Adliyesi ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına erişimi düzenledik. Kavşak geometrisini ve trafik düzenini iyileştirerek araçların geçişlerini, görüş mesafelerini ve manevra imkanlarını artırdık. Yoğun saatlerde oluşan sıkışıklık ve beklemelerin yerini güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım aldı. Yaya hareketlerini de düzenleyerek yol kullanıcılarının güvenliğini yükselttik. Bu proje ile zamandan 100,5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        İkinci eserin 30,5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış Yolu olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Nizip D-400 yolunun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı’na kadar uzanan bu güzergahı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Karkamış ilçemizin Nizip'e, Gaziantep'e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağlamış olduk. Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Bu proje ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık 201 milyon lira tasarruf olacağız. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip’in ve Gaziantep’in doğasını koruma altına alıyoruz. Bu kavşak ve yolumuz sadece birer ulaşım yatırımı değil, Gaziantep'in üretim gücünü, Nizip'in tarım bereketini, sınır ticaretinin potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren somut bir kalkınma hamlesidir."

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        - Çin'e uzanan bir hat

        Gaziantep'e hızlı trenin de geleceğini ifade eden Uraloğlu, "Hızlı tren Gaziantep'te kalmayacak, Şanlıurfa'ya, oradan Habur'a kadar devam ettireceğiz. Sadece Irak'a bağlanan bir demir yolundan bahsetmiyoruz, Basra Körfezi'ne bağlanıp Çin'e kadar giden bir demir-deniz yolu bağlantısından bahsediyoruz." diye konuştu.

        Yatırımları sürdüreceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle Gaziantep’in ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yollarımızı, köprülerimizi, tünellerimizi ve tüm altyapımızı daha da güçlendirerek, Gaziantep'i Türkiye’nin ve bölgenin en modern şehirlerinden biri haline getirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Fırat'ın ve Dicle'nin çocuklarının güvenli şekilde geleceği emin adımlarla yürümesi adına önemli bir projenin açılışını yaptıklarını kaydederek, "Bin yıldır kardeşçe yaşamış Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu topraklar kıyamete kadar kardeşliğin, Fırat'ın barışının, bereketinin toprakları olmaya devam edecek. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Patika yollardan geçen Türkiye, duble yollarla, otobanlarla geleceğe güçlü bir şekilde kutlu bir yolculuğa devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Törende, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duasının ardından kurdele kesildi.

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        Törene, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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