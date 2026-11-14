GSO Gaziantep gıda ve İnovasyon Kümesi'nden Londra'da yeni pazar arayışı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Gıda ve İnovasyon Kümesi URGE Projesi kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlenen iş gezisinde, Gaziantepli firmalar uluslararası alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Program kapsamında yapılan pazar araştırmaları ve saha ziyaretleriyle İngiltere gıda pazarındaki ticari fırsatlar yerinde değerlendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası, kent sanayisinin ihracat kapasitesini geliştirmek, firmaların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve uluslararası ticari iş birliklerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu kapsamda, GSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Gıda ve İnovasyon Kümesi URGE Projesi çerçevesinde, 1014 Kasım 2026 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’ya yönelik yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirildi.

Gaziantepli gıda firmalarından oluşan sektör heyeti, program boyunca İngiltere gıda sektörünün önde gelen ticari aktörleriyle bir araya gelerek yeni ihracat fırsatlarını değerlendirdi, potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeler yaptı ve pazarın dinamiklerini yerinde inceleme imkânı buldu.

Heyet, program kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı da ziyaret ederek Gaziantep’in gıda sektöründeki ihracat potansiyeli ve İngiltere pazarıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Gaziantepli firmalar İngiliz alıcılarla buluştu

Programın ilk aşamasında düzenlenen B2B (İkili İş Görüşmeleri) organizasyonunda Gaziantepli firmalar, İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, distribütörler ve sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde firmaların ürün çeşitliliği, üretim kapasiteleri ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgiler paylaşılırken, Gaziantep menşeli gıda ürünlerinin İngiltere pazarındaki konumu ve yeni ticari iş birliği imkanları ele alındı.

İngiltere pazarında yeni müşterilere ulaşılması, mevcut ihracat kanallarının çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyan görüşmeler, Gaziantepli firmalara uluslararası iş ağlarını genişletme fırsatı sundu.

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İngiltere gıda pazarı yerinde incelendi

İkili iş görüşmelerinin ardından gerçekleştirilen pazar araştırması ve saha ziyaretleriyle programın ikinci aşamasına geçildi.

Sektör heyeti, Londra’da faaliyet gösteren toptancı, perakende ve dağıtım firmaları ile önemli ticaret merkezlerini ziyaret ederek İngiltere gıda pazarının işleyişine ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde toptan ve perakende satış kanalları, dağıtım ağları, ürün çeşitliliği ve tüketici tercihleri değerlendirilirken; ürünlerin raflardaki konumlandırılması, ambalaj özellikleri, fiyatlandırma politikaları ve pazarlama yöntemleri de yakından incelendi.

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Özellikle toptancı ve dağıtım firmalarıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde, Gaziantepli üreticilerin ürünlerinin İngiltere pazarındaki potansiyeli üzerinde duruldu. Yeni ticari bağlantıların kurulması, ürünlerin farklı satış kanallarına ulaştırılması ve sürdürülebilir ihracat ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Hedef, yeni pazarlar ve sürdürülebilir ihracat

Londra programı, Gaziantepli gıda firmalarının İngiltere pazarındaki ticari yapıyı daha yakından tanımalarına, uluslararası alıcıların beklentilerini doğrudan öğrenmelerine ve ihracat stratejilerini hedef pazarın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmelerine katkı sağladı.

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İkili iş görüşmeleriyle doğrudan ticari temasların kurulması, saha ziyaretleriyle de pazar şartlarının yerinde analiz edilmesi, firmaların İngiltere pazarına yönelik değerlendirmelerini daha kapsamlı biçimde yapmalarına imkân tanıdı.

Gaziantep Sanayi Odası, Gıda ve İnovasyon Kümesi URGE Projesi kapsamında yürüttüğü faaliyetlerle kentteki gıda firmalarının uluslararası pazarlarda daha etkin yer almasını, katma değerli ihracatın geliştirilmesini, yeni ticari iş birliklerinin oluşturulmasını ve Gaziantep’in küresel rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.