AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında Kuzeyşehir'de inşa edilecek Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep'in üretim ve ticaret hayatına güç katması hedeflenen proje, 245 bin metrekare arsa ve 151 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükselecek. Sitede 500, bin ve 2 bin metrekarelik 3 farklı tipte toplam 121 atölye ile 10 ticari dükkan yer alacak.

"Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir"

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Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Demirciler Sanayi Sitesi'nin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere ve Demirciler Sitesi Kooperatifi'ne teşekkür etti.

Gaziantep'in sanayi, ticaret ve istihdamdaki rolüne dikkati çeken Demir, "Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir. Gaziantep bunun öncüsüdür. Türkiye'deki ihracatın neredeyse yüzde 5'inin gerçekleştiği yerdir, 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan yerdir. Görüyoruz işte belediye başkanlarımız; bunun önünü açmak için ticaret odasıyla, esnaflarla, oda birlikleriyle, üreticilerle, tarım üreticileriyle baş başa verip şehrin en güzel, en ihtiyaç olan konularında milletin önünü açmakla meşgulüz." dedi.

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Kentin köklü esnaf kültürüne ve ahilik geleneğine de değinen Demir, "Gaziantep'in çok önemli bir yönü, her şeyden önce bir ahi şehridir ve ahilik geleneğinin yaşandığı, yaşatıldığı ve devam ettirildiği bir şehirdir. Onun için olsa gerek Fatma Şahin Başkanımız Ahi Evran heykelini dikti. Ustalarımızı unutmuyoruz; şu andaki yapılacak çalışmalarda beraber yol alacağımız insanlara bildiğimizi, bütün becerilerimizin aktarıldığı yerdir. Gaziantep'in en önemli bereketlerinden bir tanesi bu özelliğidir." ifadelerini kullandı.

"Bu iş ekip işi, bu iş iman işi, bu iş inanç işi, bu iş aşk işi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise demirin insan hayatındaki ve üretimdeki önemine vurgu yaparak, "Demir deyip geçmeyin. O kadar önemli, o kadar faydalı ki; köprüler yapıyoruz, evin temellerini atıyoruz. Çiftçinin toprağı işlesin diye traktörünü yapıyor, sabanını yapıyoruz. Dolayısıyla demiri işlemek marifet ister, akıl ister, mühendislik ister, ahlak ister, Ahi Evran kültürü ister." diye konuştu.

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Projeyi ekip ruhuyla hayata geçirdiklerini belirten Şahin, "Bu iş ekip işi, bu iş iman işi, bu iş inanç işi, bu iş aşk işi. Bu iş geleceğe altın harflerle insanlığın adını yazma işi diyorum. Bunu birlikte başaracağız. Her biriniz benim ailemsiniz. Biz kendi evladımız için ne istiyorsak herkesin evladı için aynı şeyi istiyoruz. Siz bize emanetsiniz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini yapan bir güce sahip olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziantep'te demir sadece bir maden değil, bir kültür"

Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep'in üreten bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Bu sanayinin temelinde demircilerimiz var, maden ustalarımız var. Gaziantep'te demir sadece bir maden değil, bir kültür, sanayinin temelinde." dedi. Yatırımın esnaf ve kent ekonomisine hayırlı olmasını dileyen Uygur, projenin hem istihdama hem üretime önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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"Gaziantep, Türkiye'nin her yerinde ayak basıyor"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kentin her alanda aktif ve güçlü bir temsile sahip olduğuna işaret ederek, "Sayın Genel Başkan Yardımcım, öyle bir şehirde bulunuyorsunuz ki biz sabah Antalya'da uyandık, Gaziantep'te yatacağız. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP31'de sanayiciler adına vermiş olduğu davette bir aradaydık. Gaziantep, Türkiye'nin her yerinde ayak basıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri, temel atma töreni için butona bastı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.