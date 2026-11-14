Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında Kuzeyşehir'de inşa edilecek Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:49 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla BÜSEM Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında Kuzeyşehir'de inşa edilecek Demirciler Sanayi Sitesi'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

        Gaziantep'in üretim ve ticaret hayatına güç katması hedeflenen proje, 245 bin metrekare arsa ve 151 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükselecek. Sitede 500, bin ve 2 bin metrekarelik 3 farklı tipte toplam 121 atölye ile 10 ticari dükkan yer alacak.

        "Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir"

        REKLAM

        Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Demirciler Sanayi Sitesi'nin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere ve Demirciler Sitesi Kooperatifi'ne teşekkür etti.

        Gaziantep'in sanayi, ticaret ve istihdamdaki rolüne dikkati çeken Demir, "Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir. Gaziantep bunun öncüsüdür. Türkiye'deki ihracatın neredeyse yüzde 5'inin gerçekleştiği yerdir, 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan yerdir. Görüyoruz işte belediye başkanlarımız; bunun önünü açmak için ticaret odasıyla, esnaflarla, oda birlikleriyle, üreticilerle, tarım üreticileriyle baş başa verip şehrin en güzel, en ihtiyaç olan konularında milletin önünü açmakla meşgulüz." dedi.

        REKLAM

        Kentin köklü esnaf kültürüne ve ahilik geleneğine de değinen Demir, "Gaziantep'in çok önemli bir yönü, her şeyden önce bir ahi şehridir ve ahilik geleneğinin yaşandığı, yaşatıldığı ve devam ettirildiği bir şehirdir. Onun için olsa gerek Fatma Şahin Başkanımız Ahi Evran heykelini dikti. Ustalarımızı unutmuyoruz; şu andaki yapılacak çalışmalarda beraber yol alacağımız insanlara bildiğimizi, bütün becerilerimizin aktarıldığı yerdir. Gaziantep'in en önemli bereketlerinden bir tanesi bu özelliğidir." ifadelerini kullandı.

        "Bu iş ekip işi, bu iş iman işi, bu iş inanç işi, bu iş aşk işi"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise demirin insan hayatındaki ve üretimdeki önemine vurgu yaparak, "Demir deyip geçmeyin. O kadar önemli, o kadar faydalı ki; köprüler yapıyoruz, evin temellerini atıyoruz. Çiftçinin toprağı işlesin diye traktörünü yapıyor, sabanını yapıyoruz. Dolayısıyla demiri işlemek marifet ister, akıl ister, mühendislik ister, ahlak ister, Ahi Evran kültürü ister." diye konuştu.

        REKLAM

        Projeyi ekip ruhuyla hayata geçirdiklerini belirten Şahin, "Bu iş ekip işi, bu iş iman işi, bu iş inanç işi, bu iş aşk işi. Bu iş geleceğe altın harflerle insanlığın adını yazma işi diyorum. Bunu birlikte başaracağız. Her biriniz benim ailemsiniz. Biz kendi evladımız için ne istiyorsak herkesin evladı için aynı şeyi istiyoruz. Siz bize emanetsiniz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini yapan bir güce sahip olduk." değerlendirmesinde bulundu.

        "Gaziantep'te demir sadece bir maden değil, bir kültür"

        Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep'in üreten bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Bu sanayinin temelinde demircilerimiz var, maden ustalarımız var. Gaziantep'te demir sadece bir maden değil, bir kültür, sanayinin temelinde." dedi. Yatırımın esnaf ve kent ekonomisine hayırlı olmasını dileyen Uygur, projenin hem istihdama hem üretime önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

        REKLAM

        "Gaziantep, Türkiye'nin her yerinde ayak basıyor"

        Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kentin her alanda aktif ve güçlü bir temsile sahip olduğuna işaret ederek, "Sayın Genel Başkan Yardımcım, öyle bir şehirde bulunuyorsunuz ki biz sabah Antalya'da uyandık, Gaziantep'te yatacağız. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP31'de sanayiciler adına vermiş olduğu davette bir aradaydık. Gaziantep, Türkiye'nin her yerinde ayak basıyor" şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri, temel atma töreni için butona bastı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını ya...
        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını ya...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te açılış törenine katıldı:
        Şehitkamil'de fidanlar Türkiye yüzyılı için toprakla buluşturuldu Demir'den...
        Şehitkamil'de fidanlar Türkiye yüzyılı için toprakla buluşturuldu Demir'den...
        Bakan Uraloğlu: Sınır bölgesindeki ulaşım ve altyapının güçlendirmesi ile s...
        Bakan Uraloğlu: Sınır bölgesindeki ulaşım ve altyapının güçlendirmesi ile s...
        Bakan Uraloğlu, "Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına...
        Bakan Uraloğlu, "Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına...
        Araban Ovası'nda buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı
        Araban Ovası'nda buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı