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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını yaptı Bakan Uraloğlu: "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor" "Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını yaptı Bakan Uraloğlu: "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor" "Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gaziantep'te katıldığı köprülü kavşak açılışında, "MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını yaptı Bakan Uraloğlu: "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor" "Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gaziantep’te katıldığı köprülü kavşak açılışında, "MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

        Bir dizi açılış programı ve incelemelerde bulunmak için Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapımı tamamlanan Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde önemli ulaşım yatırımlarının bir bir hayata geçirildiğini belirtti.

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        "Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

        Ulaşım altyapısını güçlendirmek için Gaziantep'te önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz bu gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. 2022 yılında Gaziray'ı açtık" dedi.

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        "MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren Hattı hızla devam ediyor"

        Gaziantep Havalimanı'na KET2 sistemi kurulduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, uçakların başka illere yönlendirmeyeceğini de aktardı. Ticaret hareketliliği için önemi taşıyan MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren Hattı çalışmalarının son hız devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren Hattımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminali ile Gaziantep'i havayolu ulaşımında da bir üst lige taşıdık. Biz bunları yaparken Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım ve kıymetli ekibi de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı, Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

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        "Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı önemli bir proje"

        Açılışı yapılan köprülü kavşak hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı da bu gayretin en önemli eserlerinden biridir. Organize Sanayi Bölgesi, KÜSGET ve Çevre Yolu yönünden gelen araçların uzun yıllar tek noktada toplandığı Akkent Kavşağı'ndaki yoğunluğu azaltan çok kıymetli bir proje. Trafiği farklı güzergâhlara dağıtarak Abdülhamit Han, Karataş, Şahintepe, Güneykent ve Bülbülzade mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak. Kilis ve havalimanı yönünden gelen araçlara da yeni bir giriş imkânı sunarak Gaziantep'e yeni bir ulaşım koridoru kazandırmıştır. Geçen yıl yine hep birlikte temelini attığımız Dülük Tüneli'nin tamamlanmasıyla bu koridor otoyol ağına da bağlanacak; böylece Kilis ve havalimanından çevre yoluna, oradan Dülük Tüneli üzerinden otoyola uzanan yepyeni bir hat oluşacaktır. Şahinbey'in önemli bir nüfus kesiminin günlük hayatına dokunan bu proje, belediyecilik anlayışının somut ve güzel bir örneğidir. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapımı tamamlanan köprülü kavşak ve hayata geçirilen diğer projelerin öneminden bahsederek destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

        Konuşmalar ve yapılan duaların ardından Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, MHP İl Başkanı Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül, Ali Şahin, Derya Babak, İrfan Çelikaslan ile diğer kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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