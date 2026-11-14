Şehitkamil'de fidanlar Türkiye yüzyılı için toprakla buluşturuldu Demir'den Yılmaz'a tebrik Yılmaz: "Daha yeşil bir Şehitkamil için çalışmaya devam edeceğiz

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçeye kazandırılan 42 projenin toplu açılış ve temel atma töreninin ardından geleceğe anlamlı bir miras bıraktı. 41 dönümlük alan üzerine oluşturulan Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı’nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çamlıtepe Mahallesi’ne oluşturan Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı fidan dikim törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

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Başkan Yılmaz’a teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yeşil alanları önemsediklerini söyledi. Demir, "İnsan doğa ilişkisinde belediyelerimizin vazgeçilmezi yeşil alanlar oluşturmaktır. 42 projenin açılışı yaptık. Bu projelerin tamamlayıcısı yeşil alanlardır. Buradaki fidan dikimini çok önemsiyoruz. Başkanımız Umut Yılmaz’a çok teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeşil vatan ve yeşil Gaziantep hedefi için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

"Daha yeşil Şehitkamil için çalışmaya devam edeceğiz"

Şehitkamil’e kazandırdığı 42 projenin açılış ve temel atma heyecanını, doğaya ve gelecek nesillere yönelik anlamlı bir çalışmayla taçlandıran Başkan Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yeşil vatan" hedefi doğrultusunda Şehitkamil’i yeşille buluşturmaya kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Yeşil alanların geleceğe bırakılan en anlamlı ve özel miras olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var. O da yeşil vatan. Biz de bir söz verdik. İlçemizin dört bir yanını yeşile çevireceğiz. Bugün de 41 dönümlük bir alanda oluşturduğumuz Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı ile yüzlerce fidanımızı toprakla buluşturduk. İlçemizin her tarafında da daha yeşil bir Şehitkamil hedefi doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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Yarınlara nefes olacak en güzel miras

Yılmaz, çocuklara daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Şehitkamil bırakmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece fidanları toprakla buluşturmuyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine, yarınlarımıza nefes olacak bir miras bırakıyoruz. Diktiğimiz her fidanın büyüyüp koca bir ağaca dönüşmesini, yıllar sonra hemşehrilerimizin gölgesinde dinlenmesini istiyoruz. Şehitkamil’imiz için çalışırken doğamızı ve geleceğimizi de ihmal etmiyoruz. Daha yeşil bir Şehitkamil için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.