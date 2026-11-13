Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Gaziantep'te okul önünde drift attığı belirlenen aday sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Gaziantep'te okul önünde drift attığı belirlenen aday sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önünde drift atan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu araç sürücüsü tespit edildi.

        Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Şehitkamil'de 42 proje için açılış ve temel atma töreni Başkan Yı...
        Gaziantep Şehitkamil'de 42 proje için açılış ve temel atma töreni Başkan Yı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te temel atma törenine ka...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te temel atma törenine ka...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te toplu açılış törenine...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te toplu açılış törenine...
        3 bin 414 konutun kat kurası 5 Aralık'ta çekilecek
        3 bin 414 konutun kat kurası 5 Aralık'ta çekilecek