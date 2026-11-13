Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önünde drift atan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Gaziantep'te okul önünde drift attığı belirlenen aday sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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