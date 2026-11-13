AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşündüklerini belirterek, "Ne kadar hizmet götürürsek götürelim eğer içinde dava bilinci yoksa, Allah rızası yoksa, bir anlamı yok." dedi.

Demir, Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesince hayata geçirilen ve 42 eseri kapsayan toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projelerin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

AK Parti'ye 118 belediye başkanının katıldığını belirten Demir, "AK Parti hizmet anlayışı ailesine katıldılar. Bundan son derece memnuniyet duyuyoruz. Belediyecilik aslında 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sadece 4,5 yılda verdiği hizmet anlayışıyla değişime dönüştü. Daha önceleri CHP'nin o ideolojik yaklaşımıyla ideolojik hizmet anlayışıyla bizim insanı merkeze koyduğumuz ve onu değer olarak düşündüğümüz bu hizmet anlayışı aslında bizi 24 yıllık iktidara taşıdı."

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Belediyeciliğin önemine değinen Demir, "Yani belediye söz konusu olduğunda, çalışmalarımızla, tecrübelerimizle, merkezi yönetimlerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla daha güçlü bir koordinasyon içerisinde hizmet anlayışının gerçekleştiği yer. Dolayısıyla Umut kardeşimizin vizyonu, gayreti ve enerjisiyle birlikte AK Parti'nin yerleşmiş bu yerel yönetimler hizmet anlayışıyla bütünleşince kısa zamanda 42 hizmetle karşılaşıyoruz. Bu hizmetlerin hepsinin çok önemli ve çok kıymetli olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünüyoruz"

AK Parti olarak siyaset yapmanın temelinde millete hizmet etmek olduğunu ifade eden Demir, "Siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünüyoruz. Bunu belediyelerimizin yaptıklarında rahatlıkla görebiliyoruz. Bu işleri yaparken aynı zamanda dava bilinciyle yapıyoruz. Ne kadar hizmet götürürsek götürelim eğer içinde dava bilinci yoksa, Allah rızası yoksa, bir anlamı yok. Allah’ın rızasını kazanmak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de emanet bilinciyle yapıyoruz. Bu işi emanet bilinciyle yapmayan yanılır." ifadelerini kullandı.

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Millete hizmet için geceyi gündüze kattıklarını dile getiren Demir, "Şu anda göreceli sıkıntı yaşıyoruz ama unutmayın çok sıkıntılar gördük, çok badireler atlattık. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bir cerrah titizliğiyle bu sıkıntıya bizi düçar eden kim varsa hepsini temizleyip yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Vali Kemal Çeber de Türkiye Yüzyılı hedeflerine en çok katkı sağlayan il olmak için çalıştıklarını, bu törenin de buna örnek olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise göreve geldiği günden bu yana ilçe halkı için çalıştıklarını ve tamamlanan eserlerin açılışı için düzenlenen törene ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu kaydetti.

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İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duasının ardından kurdele kesildi, temsili temel atma gerçekleştirildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Demir ile beraberindekiler, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde Şehitkamil Belediyesince oluşturulan "Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı"na fidan dikti.