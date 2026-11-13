Medical Point Hastanesi'nde hizmet içi eğitim ve SRC kapsamında bilgi paylaşımı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak, çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek ve güncel tıbbi bilgilerin kurum genelinde paylaşılmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel'in katılımıyla hastanede hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, beyin ve sinir cerrahisi alanındaki güncel yaklaşımlar, omurilik hastalıkları ve hasta bazında değerlendirme süreçleri ele alındı. Prof. Dr. Aslan Güzel, uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak özellikle hastaların değerlendirilmesi, tanı ve tedavi süreçlerinde doğru yaklaşımın önemine dikkat çekti.

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Kurum İçi Eğitim ve SRC süreçleri bir arada ele alındı

Eğitim programı, hastane çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesinin yanı sıra SRC kapsamındaki eğitim ve değerlendirme süreçlerine de katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının, doğru bilgilendirmenin ve hasta odaklı yaklaşımın öneminin vurgulandığı toplantıda, farklı birimlerin bilgi ve deneyim paylaşımının kurumsal hizmet kalitesine katkısı ön plana çıktı.

Sürekli eğitimle daha güçlü sağlık hizmeti

Medical Point Gaziantep Hastanesi, sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken çalışanlarının mesleki gelişimini de kurumsal öncelikleri arasında tutuyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler, çalışanların bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi, sağlık hizmetlerinde ortak bir kalite anlayışını güçlendirmeyi ve hasta memnuniyetini desteklemeyi amaçlıyor.