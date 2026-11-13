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        GKV'de geleceğin dijital muhafızları yetişiyor

        GKV Özel Liselerinde de başarıyla gerçekleştirilen "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri, bu kez Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri için hayata geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        GKV'de geleceğin dijital muhafızları yetişiyor

        GKV Özel Liselerinde de başarıyla gerçekleştirilen "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri, bu kez Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri için hayata geçirildi.

        Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün SİBERAY projesi kapsamında katılım sağladığı "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri bir okul etkinliği değil çocukları dijital çağın kurtlar sofrasında koruma altına alan erken bir uyarı niteliği taşıdı.

        Seminerde ele alınan başlıklar, bugünün ebeveynlerinin ve eğitimcilerinin üzerinde titremesi gereken hassas noktaları gözler önüne serdi. Sanal dünyanın sokaklarında kişisel bilgilerin kimlerle paylaşılmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken basit doğum tarihlerinden öte, dijital korsanlara karşı örülecek güçlü şifrelerin ve dijital zırhların önemi aktarıldı. Görünmeyen yumrukların, klavye arkasından savrulan hakaretlerin çocuk ruhunda açtığı onulmaz yaralar siber zorbalıkla mücadele başlığı altında ele alınırken, öğrencilere dijital ortamlarda karşılaştıkları tehditler karşısında panik yapmadan doğru ve sorumlu davranış geliştirme refleksleri kazandırıldı.

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        "Siber güvenlik ve bilinçli internet kullanımı" seminerleri çok önemli

        Seminerin ardından konunun önemine dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, çocuklarımızın güvenliğinin kurumun en öncelikli hassasiyeti olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil, dijital dünyada da ayakları yere basan, bilinçli ve korunaklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Daha önce liselerimizde gerçekleştirdiğimiz bu değerli çalışmanın ortaokul kadememizde de devam etmesi öğrencilerimizin farkındalığı açısından büyük bir kazançtır. Bu vesileyle, toplumumuzun huzuru ve geleceğimiz olan evlatlarımızın siber tehditlerden korunması adına çok önemli ve özverili bir hizmet gerçekleştiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çok kıymetli ekiplerine kurumum ve öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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        Tüketen değil, üreten ve koruyan nesiller

        GKV Özel Ortaokulu’nun bu çalışmasındaki temel vizyon çocukların teknolojiyi yalnızca tüketen birer araç olmaktan çıkarıp, dijital dünyada bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak var olmalarını sağlamaktır. Gaziantep’in köklü eğitim çınarı GKV’nin, emniyetimizin değerli iş birliğiyle geleceğin mimarları olan bu pırıl pırıl çocukları bilinçle donatması, karanlığın ortasında yakılmış umut dolu bir meşaledir. Çünkü bilinçli bir nesil, yarınımızın en büyük güvencesidir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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