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        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arası nedeniyle lige verilen 4 günlük iznin ardından yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve yenileme koşularıyla devam etti.

        Milli takımlarının kampında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena antrenmanda yer almadı.

        Tedavi sürecini tamamlayan Nazım Sangare ise takımla çalışmalara başladı.

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        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri

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