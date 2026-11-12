Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve yenileme koşularıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arası nedeniyle lige verilen 4 günlük iznin ardından yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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