Gaziantepli gençler kendi elektrikli ve içten yanmalı araçlarını üretiyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, elektrikli ve içten yanmalı araçlar üretiyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 2021 yılında başlatılan proje kapsamında elektrikli ve içten yanmalı araçlar üretiyor. 25 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda gençler, araçların gövdesinden şasisine, elektronik sistemlerinden mekanik aksamlarına kadar birçok aşamada görev alıyor. Araçların tasarımında aerodinamik özellikler ön planda tutulurken, bilgisayar programlarından yararlanılıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, simülasyonlarla test edilerek araçların aerodinamik yapısının yarışma şartlarına uygunluğu değerlendiriliyor. Araçların dış kabukları köpük malzemeyle şekillendirilirken, ilerleyen aşamada sıva, cam elyaf veya karbon elyaf gibi kompozit malzemelerle son şekli veriliyor.

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"Ekibimizle birlikte elektrikli ve içten yanmalı araç çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Araçlar hakkında bili veren öğrenci Umut Tuzlu, "Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Ekibimizle birlikte elektrikli ve içten yanmalı araç çalışmalarımızı yürütüyoruz. Takım olarak bu çalışmalara 2021 yılında hocamızın desteğiyle başladık. O dönemde ben ekipte değildim. Bizden önceki büyüklerimiz bu çalışmayı başlattı. Şimdi ise onların bıraktığı mirası devralarak aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Araçlarımızın üretiminde öncelikle en zor aşamalardan biri olan gövde yapımını gerçekleştiriyoruz. Bunun için köpüklerden bir kalıp hazırlıyoruz. Ardından bu kalıbın üzerine karbon fiber veya cam elyafı yerleştirerek aracın gövdesini oluşturuyoruz. Şasisini de yine karbon fiber kullanarak üretiyoruz. İçerisindeki köpüğü çıkardıktan sonra gövdemiz hazır hale geliyor. Sonrasında motor, koltuk ve diğer ekipmanları yerleştirerek aracın üretimini tamamlıyoruz. Bir aracın üretimi yaklaşık 45 ay sürüyor. Bu sürenin önemli bir bölümünü gövde üretimi alıyor. Geriye kalan zamanda ise elektronik ve mekanik sistemlerin kurulumunu ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Şu anda takımımızda toplam 25 kişi bulunuyor. Yaklaşık 10 arkadaşımız elektronik, 10 arkadaşımız mekanik bölümünde görev alıyor. Diğer 5 kişi ise danışmanlarımızdan oluşuyor. Burada araç üretmek ve takımın bir parçası olmak bana öncelikle zamanımı verimli değerlendirdiğimi hissettiriyor. Dışarıda farklı şeyler yaparak vakit geçirebilirdim ancak burada hem yeni bilgiler öğreniyorum hem de kendimi geliştirerek geleceğe hazırlıyorum. Üreterek, araştırarak ve yeni deneyimler kazanarak vakit geçirmek benim için gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

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"Türkiye 3'üncüsü olduk"

Diğer öğrenci Ece Dinç ise takım arkadaşlarıyla birlikte elektrikli ve içten yanmalı araçlar ürettiklerini belirterek, "Bu yıl Polonya'da düzenlenecek uluslararası Shell EcoMarathon yarışmasına katılmayı planlıyoruz. Geçen yıl yarışmaya ilk kez katılmamıza rağmen dünya 13'üncüsü, Türkiye 3'üncüsü olduk. Bu yıl ise biri elektrikli, diğeri içten yanmalı olmak üzere iki araçla yarışacağız. Geçen seneye göre daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Yarışma kuralları gereği araçlarımızı aerodinamik özelliklere uygun şekilde tasarlıyoruz. Bilgisayar programlarından yararlanıyoruz. Simülasyonlarla araçlarımızın aerodinamik uygunluğunu test ediyoruz. Şu anda araçlarımızın dış kabuklarını köpük malzemeyle şekillendirdik. İlerleyen süreçte sıva, cam elyaf veya karbon elyaf gibi kompozit malzemelerle son şeklini vereceğiz. Yarışmaya kadar tasarımlarımızda bazı değişiklikler olabilir" şeklinde konuştu.