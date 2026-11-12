Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Güneydoğu Anadolu'nun tekstil ihracatı 3 milyar doları aştı

        Güneydoğu Anadolu'nun tekstil ihracatı 3 milyar doları aştı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 10 ayında 3 milyar 26 milyon 571 bin dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Güneydoğu Anadolu'nun tekstil ihracatı 3 milyar doları aştı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 10 ayında 3 milyar 26 milyon 571 bin dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirildi.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin tekstil ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 arttı.

        Bölgeden en fazla tekstil ihracatı 843 milyon 878 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Bu ülkeleri 724 milyon 614 bin dolarla Orta Doğu, 361 milyon 734 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) ülke bazında ihracatında 287 milyon 127 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ı 265 milyon 498 bin dolarla İngiltere ve 225 milyon 428 bin dolarla Suriye izledi.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, bölgeden 187 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

        Bu yılın küresel ölçekte zorlu geçtiğini belirten Akcan, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşlar, bu çatışmaların beraberinde getirdiği lojistik sorunlar ve artan maliyetler, küresel pazarlardaki rekabet koşullarını kuşkusuz zorlaştırdı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız yüksek bir performans sergileyerek 187 ülkeye ulaşmayı başardı. Ekim ayında Birliğimizden gerçekleştirilen 310 milyon 531 bin dolarlık ihracat da sektörümüzdeki toparlanma sürecinin kararlılıkla devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sağlıkta risk esaslı denetim sistemi programı düzenlendi
        Gaziantep'te sağlıkta risk esaslı denetim sistemi programı düzenlendi
        İdrar yolunda sorun bulunan kedi "Roma" ameliyatla iyileşti
        İdrar yolunda sorun bulunan kedi "Roma" ameliyatla iyileşti
        İslahiye'de üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı
        İslahiye'de üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı
        Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Altunkaya Futbol Şampiyonasında şampiyon değişmedi Confy Futbol Kulübü kupa...
        Altunkaya Futbol Şampiyonasında şampiyon değişmedi Confy Futbol Kulübü kupa...
        Prof. Dr. Koruk: "Her mide ağrısı gastrit değildir"
        Prof. Dr. Koruk: "Her mide ağrısı gastrit değildir"