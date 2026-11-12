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        Altunkaya Futbol Şampiyonasında şampiyon değişmedi Confy Futbol Kulübü kupayı 4-1'lik skorla müzesine götürdü!

        Altınkaya Şirketler Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.'su düzenlenen futbol turnuvası, Türkiye Süper Ligi maçlarını aratmayan büyük bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 3 aydır büyük bir çekişmeyle devam eden turnuva, dün akşam oynanan muhteşem final maçıyla sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Altunkaya Futbol Şampiyonasında şampiyon değişmedi Confy Futbol Kulübü kupayı 4-1'lik skorla müzesine götürdü!

        Altınkaya Şirketler Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.’su düzenlenen futbol turnuvası, Türkiye Süper Ligi maçlarını aratmayan büyük bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 3 aydır büyük bir çekişmeyle devam eden turnuva, dün akşam oynanan muhteşem final maçıyla sona erdi.

        8 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan 2026 Ramazan Altunkaya Futbol Turnuvası'nın finalinde Confy Futbol Kulübü ile Altunkaya FK karşı karşıya geldi. Soğuk havaya rağmen tribünlerin ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Confy Futbol Kulübü, rakibi Altunkaya FK’yı 41 gibi net bir skorla mağlup ederek 2026 yılının şampiyonu oldu.

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        Bu sonuçla birlikte Altunkaya Şirketler Grubu futbol turnuvaları tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan unvanını elinde tutan Confy Futbol Kulübü, kupayı bir kez daha kazanmanın gururunu yaşadı. Maç sonrasında saha içinde büyük bir sevinç yaşanırken, coşku saha dışındaki taraftarlarla da doruğa ulaştı.

        Ailelerin katılımıyla şölen havasında final

        Maçın en dikkat çeken yönlerinden biri de tribünlerdeki aile ve çocuk coşkusuydu. Futbolcuların eşleri, çocukları ve yakınları soğuk havaya aldırmadan takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. Sahadaki rekabet ve tribündeki bu samimi aile atmosferi, adeta Türkiye Süper Lig maçlarını aratmayan renkli ve tutkulu kareler ortaya çıkardı.

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        "Birlik ve kardeşliğimizin en güzel eseri"

        Tören öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Altunkaya Grup Genel Koordinatörü İzzettin Özel, son 3 aydır büyük bir özveriyle devam eden turnuvanın finalinde bulunmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Özel, bu tür organizasyonların kurum bünyesinde çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti.

        Final maçının ardından şampiyon Confy Futbol Kulübü'ne kupasını, finale kalan tüm takımların oyuncularına ise madalyalarını Genel Koordinatör İzzettin Özel takdim etti. Turnuva, çekilen hatıra fotoğrafları ve kutlamalarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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