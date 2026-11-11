Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 2 bin 500 fidan dikildi

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Burak Dedeoğlu, kurum temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğe Türk Kızılay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de destek verdi.

İslahiye ilçesi Değirmencik mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 9 dönümlük alana bin 500 çam ve selvi fidanı dikildi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

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