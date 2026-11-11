Gaziantep merkezli 11 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 11 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Gaziantep, Konya, Manisa, Kırşehir, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Edirne, Antalya, İstanbul ve Sivas'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 112 fişek, 8 şarjör ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.