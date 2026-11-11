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        FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı 17 Kasım'da kapılarını açıyor

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği'nin (PENKON) destekleriyle düzenlenecek FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini Gaziantep'te buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı 17 Kasım'da kapılarını açıyor

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’nin (PENKON) destekleriyle düzenlenecek FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini Gaziantep'te buluşturacak.

        Ülkemizin tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli üretim merkezlerinden Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuar, çocuk giyim başta olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları uluslararası alıcılarla bir araya getirecek.

        Fuarda 61 katılımcı firma yer alacak. 20 ülkeden yüzlerce nitelikli alıcının ziyaret etmesi beklenen organizasyon, sektör temsilcilerine yeni ticari bağlantılar kurma, mevcut iş birliklerini geliştirme ve farklı pazarlara açılma fırsatı sunacak.

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        Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılımcılar fuarda yer alacak.

        Fuarın Gaziantep'in tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretim gücünün uluslararası pazarlara tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı ve ihracat tecrübesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Ünverdi, "Gaziantep, tekstil ve hazır giyim sektöründe sahip olduğu üretim kapasitesi, tecrübesi ve girişimci ruhuyla ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden biridir. FASHIONTEKS Gaziantep Fuarımızın firmalarımızın uluslararası pazarlara ulaşmasına, yeni ticari bağlantılar kurmasına ve ihracat potansiyellerini geliştirmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin ürettikleri ürünleri uluslararası alıcılarla buluşturan, şehrimizin sektörel gücünü ve rekabetçiliğini artıran fuar organizasyonlarını önemsiyoruz. Bu önemli organizasyonun sektörümüz ve Gaziantep ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        IFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut ise Gaziantep'in tekstil ve hazır giyim sektöründeki güçlü konumuna dikkati çekerek, "FASHIONTEKS Gaziantep Fuarı ile sektörün üretici, tedarikçi ve alıcılarını uluslararası ölçekte bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 20 ülkeden nitelikli alıcıların katılımıyla gerçekleştireceğimiz organizasyon, firmalarımız için yeni pazarlara ulaşma ve ticari iş birliklerini geliştirme noktasında önemli fırsatlar sunacak. Tüm sektör profesyonellerini fuarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

        4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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