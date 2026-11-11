Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te çeşitli suçlardan 125 şahıs tutuklandı

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 125 şahıs tutuklandı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 125 şahıs tutuklandı

        Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ekim ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan bin 527 şahıs yakalandı.

        Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 125’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        GKV'nin minik piyanisti Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası başarı
        GKV'nin minik piyanisti Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası başarı
        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi tör...
        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi tör...
        Gaziantep ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla bu...
        Gaziantep ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla bu...
        Nüket Ersoy vefatının birinci yılında anıldı
        Nüket Ersoy vefatının birinci yılında anıldı
        İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklen...
        Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklen...