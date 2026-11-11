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        Nüket Ersoy vefatının birinci yılında anıldı

        Gaziantep eğitim hayatının simge isimlerinden, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okullarının kurucularından, ömrünü eğitime adayan asırlık eğitim çınarı Nüket Ersoy, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde anlamlı bir törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Nüket Ersoy vefatının birinci yılında anıldı

        Gaziantep eğitim hayatının simge isimlerinden, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okullarının kurucularından, ömrünü eğitime adayan asırlık eğitim çınarı Nüket Ersoy, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde anlamlı bir törenle anıldı.

        10 Kasım 2026 tarihinde GKV Özel Liseleri öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda duygu dolu anlara sahne oldu.Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da gerçekleştirilen tören, iki büyük özlemi ve sorumluluğu aynı anda yüreklerde hissettirdi.

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        Mezarı başında ve tören salonunda vefa

        Tören kapsamında ilk olarak Nüket Ersoy’un kabri başında anma gerçekleştirilirken, ardından GKV Özel Liseleri öğretmenleri Demet Tekerekoğlu ve Ayşe Güner’in koordinasyonunda hazırlanan ana salondaki program akışına geçildi. Bu anlamlı ve vefa dolu törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Aysel Tokatlı, Osman Kıratlı, Ali Küçükkınacı, İrfan Elboğa, Galip Renklidağ, Yunus Kıratlı, Esin İncioğlu, Münevver Erpolat, Enes İncioğlu, Hacı Ahmet Kulak ve Ayşe Ateş katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda ayrıca GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen ve GKV Genel Sekreteri Feray Karaca'nın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

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        Sunuculuğunu GKV Özel Liseleri öğrencileri Ece Durakoğlugil ile Salem Kılach'ın üstlendiği program; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, günün anlam ve önemini belirten derinlemesine ve coşkulu bir konuşma yaptı.

        "GKV’in ve Cumhuriyetin emaneti emin ellerde"

        Genel Müdür Fevzi Gürsel, törende yaptığı konuşmada Nüket Ersoy’un yalnızca bir insan değil, bir ömrün emeği, bir yüreğin sevgisi ve geleceğe bırakılmış çok kıymetli bir miras olduğunu vurguladı. Gürsel, "Bugün, aramızda olmasa da sevgisiyle, emekleriyle ve izleriyle yaşamaya devam eden merhum Nüket Ersoy’u özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı, yalnızca bir eğitim kurumu değil; kuşaklar boyunca taşınan büyük bir idealdir. Bu idealin temellerini, çağdaş eğitim anlayışıyla ülkesine hizmet etmeyi amaçlayan merhum Cemil Alevli atmıştır. Bu değerli mirasın yaşatılmasına katkı sunan Nüket Ersoy ve merhum Celal Ersoy’un emeklerini de saygıyla anıyoruz" dedi.

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        "10 Kasım, bizler için artık yalnızca bir anma günü değil"

        10 Kasım tarihinin bu yılki ağırlığına ve anlamına da değinen Fevzi Gürsel, Atatürk’ün aydınlanma ideali ile Nüket Ersoy’un bıraktığı iz arasındaki köprüye işaret ederek, "10 Kasım, bizler için artık yalnızca bir anma günü değil; iki büyük özlemi yüreğimizde taşıdığımız, geçmişimize minnetle baktığımız ve geleceğe karşı sorumluluğumuzu yeniden hatırladığımız özel bir gündür. Biri milletimizin kalbinde sonsuza yaşayacak Atatürk’ün hatırası, diğeri bu büyük eğitim ailesinin yüreğinde daima yaşayacak Nüket Hanım’ın özlemi..."Konuşmasının sonunda Mütevelli Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Esra İbanoğlu’nun liderliğinde yürütülen çalışmalara vurgu yapan Fevzi Gürsel, Ersoy’a hitaben, "Emanetiniz emin ellerde. Babanız Cemil Alevli’nin yaktığı eğitim meşalesini taşımaya, onu büyüterek gelecek nesillere gururla aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Sanatın ve vefa duygusunun buluştuğu program akışı

        Genel Müdür Fevzi Gürsel’in duygulandıran konuşmasının ardından, GKV’li öğrenciler tarafından hazırlanan zengin ve etkileyici program sahneye taşındı. Program akışında yer alan "Bir Cumhuriyet Kadınının Ardından" belgeseli izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, hemen ardından öğrenciler Mira Asal ve Bekir Budumlu’nun gerçekleştirdiği lise vals gösterisi büyük alkış topladı. Edebî ve sanatsal performanslarla zenginleşen törende, Ülkü Tamer’in "Ben Sizin İçin" şiiri seslendirildi ve unutulmaz tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in sesinden gerçekleştirilen şiir dinletisi salonda derin bir hayranlık ve sessizlik uyandırdı. Anaokulu öğrencileri de hazırladıkları neşeli dans gösterisiyle programa renk ve umut katarken, "Bir Fotoğraf, Bir Ömür, Binlerce İz" adlı anı videosu gösterimi ile sahnelenen "Bir Cumhuriyet Kadınının Hikâyesi" başlıklı mizansenli oratoryo izleyenlere Nüket Ersoy’un yaşam felsefesini ve eğitime adanmış ömrünü bir kez daha derinden hissettirdi.

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