Nurdağı'nda yanan aracına müdahale etmek isteyen sürücü hayatını kaybetti

Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.