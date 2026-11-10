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        Nurdağı'nda yanan aracına müdahale etmek isteyen sürücü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Nurdağı'nda yanan aracına müdahale etmek isteyen sürücü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        İsmail Bozdağ (34) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, TAG Otoyolu'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı.

        Aracındaki yangına müdahale etmek amacıyla çekiciden inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden Feyzi Doğan (33) yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı.

        İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

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        Öte yandan sürücü Feyzi Doğan, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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