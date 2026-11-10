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        Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Gençlerle gelecek hedefleri, hayalleri ve eğitim hayatları üzerine sohbet eden Yılmaz, gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü ve umudu olduğunu vurgulayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Gençlerle gelecek hedefleri, hayalleri ve eğitim hayatları üzerine sohbet eden Yılmaz, gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü ve umudu olduğunu vurgulayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle yakından ilgilenen, onların düşüncelerini dinleyerek, gelecek hedefleri üzerine sohbet etti. Eğitim hayatının önemine dikkat çeken Yılmaz, gençlerin kendilerine güvenmeleri, hedeflerinden vazgeçmemeleri ve hayallerinin peşinden kararlılıkla yürümeleri gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, onların fikir ve önerilerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

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        Atatürk'ün gençliği bizlere güç veriyor

        Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde üstleneceği role dikkat çeken Yılmaz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin önemini hatırlattı. Gençlerin yalnızca yarının değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğunu aktaran Yılmaz, eğitimden bilime, teknolojiden sanata kadar her alanda kendilerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Gençlerin gözlerindeki ışığın, heyecanlarının ve geleceğe dair kurdukları hayallerin kendilerine güç verdiğini ifade eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatlarını destekleyen, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydetti.

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        Eğitim hayatınız boyunca yanınızdayım

        Eğitimin yalnızca okul sıralarında kazanılan bilgilerden ibaret olmadığını belirten Yılmaz, gençlerin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri imkânlara kavuşması için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Yılmaz, "Gençlerimiz bizim gücümüz, umudumuz ve yarınlarımızdır. Onların gözlerindeki ışığı, hayallerindeki heyecanı görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Her bir gencimizin hayallerini gerçekleştirebileceği, kendine güvenle geleceğe yürüyebileceği bir Şehitkamil için çalışıyoruz. Bu yıl 200 milyon TL'lik eğitim desteği ile anasınıfından üniversite eğitimine kadar çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Hiçbir gencimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Eğitim hayatları boyunca daima yanlarında olacağız. Yeter ki hayal kursunlar, hedef belirlesinler ve o hedeflere ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmesinler. Biz onlara inanıyor, güveniyor ve her zaman destekliyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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