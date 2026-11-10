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        Fatma Şahin, Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi'nde iklime dirençli üretim, gıda kayıplarının azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yerel gastronominin döngüsel gıda sistemindeki rolünü anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Fatma Şahin, Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi'nde iklime dirençli üretim, gıda kayıplarının azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yerel gastronominin döngüsel gıda sistemindeki rolünü anlattı.

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi'ni COP31 Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirdi. Oturumda katılımcılar, gıda kayıpları ve israfıyla mücadeleye yönelik girişim ve çalışmaları ele aldı.

        Gazeteci Mine Ataman'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Fatma Şahin, "Gaziantep: Gastronomiden Döngüsel Kentsel Gıda Sistemine" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

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        Şahin, sunumunda iklim değişikliğinin Gaziantep'in gıda sistemi üzerindeki etkilerini anlattı. İklime dirençli tarım, su verimliliği, akıllı sulama ve yerel tohumların korunması konularına değindi. Üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamaları, soğuk zinciri, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tüketimi de katılımcılarla paylaştı.

        Gaziantep'in gastronomi birikimini yerel üretimle buluşturan çalışmaları aktaran Şahin, kadın üreticilerin ve kooperatiflerin gıda sistemindeki rolünü de anlattı. Sunumunda organik atıkların yeniden değerlendirilmesine ve kaynakların döngüsel kullanımına yer verdi.

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